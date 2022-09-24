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"Это просто шоу": Промоутер Джошуа усомнился в намерении Фьюри провести бой

Эдди Хирн считает, что чемпион WBC собирается драться с другим соперником.
Сегодня, 13:52
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался по поводу потенциального поединка против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам британского менеджера, он подозревает, что чемпион вовсе не намерен встречаться в ринге с его клиентом, а собирается драться 3 декабря с Мануэлем Чарром.

"По поводу заявлений Фьюри, я не знаю. Я думаю, они хотят, чтобы у нас истекло время. Мы не собираемся подписывать контракт, не имеющий приемлемого формата и не отвечающего интересам Энтони Джошуа. Это не для того, чтобы люди говорили, что они просят слишком много. Условия согласованы.

Мы согласились на эти условия. Но сейчас мы должны выйти на позицию переговоров с трансляторами. Честно говоря, положа руку на сердце, я думаю, что Тайсон Фьюри собирается сказать, что это займет слишком много времени. Поединок планируется на 3 декабря.

Бой, кстати, может продать себя через 24 часа. У нас нет ограничений во времени, будто это должно быть сделано сегодня или завтра. Все должно быть правильно. Мы хотим боя. Эй Джей готов к этому поединку. Мне нравилось, когда все молчали, потому что я думал, что они действительно хотят боя. А потом Фьюри появляется со своими оскорблениями - я даже не знаю, что сказать. Мы все еще двигаемся вперед, надеясь, что этот поединок состоится.

Тайсон Фьюри говорит, чтобы мы подписали контракт. Договор отправляли десять дней или восемь-девять дней. Вдруг они говорят, что хотят, чтобы все было подписано сейчас. Посмотрим. У меня ощущение, что Фьюри готовится к бою с Мануэлем Чарром, и все это просто шоу, но я надеюсь, что ошибаюсь", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри установил для Энтони Джошуа дедлайн по поводу решения о проведении боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Мануэль Чарр Эдди Хирн
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