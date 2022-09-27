Фьюри сообщил, с кем собирается подраться вместо Джошуа

Британский чемпион выбрал себе нового соперника после срыва боя с соотечественником.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри озвучил свои дальнейшие планы, после того как у него сорвался бой с Энтони Джошуа.

Британец сообщил, что в своем следующем поединке намерен встретиться в ринге с немецким боксером Мануэлем Чарром.

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"С нетерпением жду боя с человеком, который хочет драться, у которого есть огонь и желание.

Он сражался с некоторыми из лучших бойцов. Теперь он выступит снова. Выходи в ринг, Чарр", - написал Фьюри.

Отметим, что 37-летний Чарр свой последний бой провел в мае этого года, одержав победу над Николой Милачичем.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что его поединок с Энтони Джошуа не состоится, поскольку тот не подписал контракт в нужные сроки.