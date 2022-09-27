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Промоутер Фьюри выступил с заявлением касательно срыва боя Тайсона и Джошуа

Фрэнк Уоррен просит не делать поспешных выводов.
Сегодня, 07:42
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о том, что у него сорвался поединок с Энтони Джошуа.

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, опроверг слова своего подопечного, заявив о том, что переговоры продолжаются.

"Мы постараемся закрыть сделку сегодня. Мы тяжело работаем ради того, чтобы уложиться в срок. Если бы все достигли соглашения, то это было бы серьезным начинанием".

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"Тайсон объяснил свою позицию. Контракт находится у них на руках уже десять дней, и он потерял терпение. Мы пытаемся продвинуться вперёд, и сегодня мы провели хорошую встречу, так что посмотрим, что произойдёт. Мы ожидаем возвращения контракта", - цитирует Уоррена Boxing Scene.

Ранее Тайсон Фьюри назвал количество раундов, за которые победит Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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