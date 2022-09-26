"Ни одного удара": Фьюри уверен, что легко бы разобрался с Джойсом
Британский чемпион рассказал, в чем превосходит своего соотечественника.
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу возможного боя против временного чемпиона WBO Джо Джойса.
По мнению британского чемпиона, он мог бы без проблем справиться с соотечественником, если бы их поединок состоялся.
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"Он не нанес бы мне ни одного удара на протяжении всех двенадцати раундов. Я не думаю, что у него получилось бы ударить меня.
Джо - крупный мужчина, но я крупнее. Он тяжелый, но я тяжелее. Он хороший боец, но я являюсь лучшим в мире не просто так", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.
Напомним, что Джо Джойс после победы над Джозефом Паркером выразил желание провести поединки с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.