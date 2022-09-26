iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Ни одного удара": Фьюри уверен, что легко бы разобрался с Джойсом

Британский чемпион рассказал, в чем превосходит своего соотечественника.
Сегодня, 15:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
0 0 0

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу возможного боя против временного чемпиона WBO Джо Джойса.

По мнению британского чемпиона, он мог бы без проблем справиться с соотечественником, если бы их поединок состоялся.

Читай также: Стало известно, когда Джойс планирует провести следующий бой

"Он не нанес бы мне ни одного удара на протяжении всех двенадцати раундов. Я не думаю, что у него получилось бы ударить меня.

Джо - крупный мужчина, но я крупнее. Он тяжелый, но я тяжелее. Он хороший боец, но я являюсь лучшим в мире не просто так", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Напомним, что Джо Джойс после победы над Джозефом Паркером выразил желание провести поединки с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Джо Джойс
0 0 0

Статьи по теме

Уайлдер: Я не думаю, что Усик способен что-то противопоставить габаритам Фьюри Уайлдер: Я не думаю, что Усик способен что-то противопоставить габаритам Фьюри
Стало известно, когда Джойс планирует провести следующий бой Стало известно, когда Джойс планирует провести следующий бой
Фьюри назвал количество раундов, за которые победит Усика Фьюри назвал количество раундов, за которые победит Усика
Фьюри установил Джошуа дедлайн для подписания контракта на бой - Энтони дал свой ответ Фьюри установил Джошуа дедлайн для подписания контракта на бой - Энтони дал свой ответ
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова
Украина - Шотландия: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс16:00
Усик назвал свой оптимальный вес
Сборные15:35
Сборная Украины по баскетболу вернулась в ТОП-30 в рейтинге ФИБА
Украина15:10
У Черноморца играют ветераны, Верес не привлекает молодежь
Бокс15:05
"Ни одного удара": Фьюри уверен, что легко бы разобрался с Джойсом
Украина14:45
Прыжок от счастья: Новичок Ворсклы сделал предложение своей возлюбленной
Бокс14:32
"Грандиозная схватка": Промоутер оценил возможность проведения боя Ломаченко со Стивенсоном
Европа14:14
Месси назвал главную задачу ПСЖ на сезон
Бокс13:52
"Сколько там желчи сидит": Усик - о хейтерах из России
Футбол13:52
Ребров передал пятый автомобиль украинским военным
Лига наций13:29
Качараба: Все надеются на хорошую игру и положительный результат с Шотландией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK