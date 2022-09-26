Стало известно, когда Джойс планирует провести следующий бой

Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) поделился планами на следующий бой.

По словам боксера, он ожидается, что в следующем поединке сойдется с топовым спортсменом.

"Усик, Фьюри, может быть, Джошуа, не знаю. Если Усик и Фьюри не захотят драться со мной, то меня в любом случае поднимут к статусу чемпиона WBO".

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"Есть варианты. Все выглядит хорошо. Сейчас я собираюсь восстановиться, уйти в отпуск и расслабиться. Похоже, что я вернусь в марте", - сказал Джойс в интервью October Red Boxing.

Напомним, в последнем поединке Джойс победил Джозефа Паркера, отправив того в нокаут.