Джойс нокаутировал Паркера и стал временным чемпионом по версии WBO

На AO Arena в британском Манчестере завершился вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, где главным поединком был бой за звание временного чемпиона WBO в супертяжелом весе между Джо Джойсом и новозеландцем Джозефом Паркером.

С первых минут поединка британский боксер стал доминировать в ринге, работая первым номером. Джозеф отвечал резкими выпадами и точными ударами. Джойс, внеся корректировки, во вторам раунде не позволил сопернику бить, а наоборот, сам нанес удар, из-за которого у Паркера пошла кровь из носа.

Джойс в следующей трехминутке решил воспользоваться слабостью соперника и набросился на него, однако сломить Джозефа не удалось.

В средине поединка преимущество Джойса было очень заметным, в то время как Паркер изредка создавал угрозу для соперника. Джо грамотно вел поединок, попадая по сопернику, у которого уже были проблемы не только с носом, но и рассечение над правым глазом.

11-й раунд стал определяющим. Джойс поймал Паркера ударом слева, из-за чего того отбросило к канатам. Новозеландец так и не смог подняться до окончания отсчета.

Таким образом, Джойс стал временным чемпионом по версии WBO, которым владеет украинец Александр Усик.