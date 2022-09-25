Джойс сравнил способности Фьюри и Усика

Непобежденный британец Джо Джойс поделился мнением о своем следующем потенциальном сопернике.

Британец уже бросил вызов соотечественнику Тайсону Фьюри и украинцу Александру Усику. По словам Джойса, у каждого из них есть сильные и слабые стороны.

"Усик и Фьюри - на высшем уровне. У обоих есть свои сильные и слабые стороны. Они разные бойцы, поэтому оба эти вызовы сложное испытание".

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"Тайсон Фьюри - выше, умеет перестраиваться по ходу поединка, дальнобойный и очень техничный. Усик - поменьше, левша. Вы же знаете насколько он технически хороший боксер. Я думаю, что Фьюри может ударить сильнее, чем Усик. Усик - быстрее. Он очень быстро наносит удары, но опять же, Фьюри тоже быстрый и может выбрасывать комбинации. Они оба очень жесткие бойцы", - приводит слова Джойса Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Фьюри оставил жесткое послание Усику.