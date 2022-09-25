Джойс бросил вызов Усику и Фьюри

Временный чемпион мира в супертяжелом весе британец Джо Джойс выразил желание провести поединок с украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

По словам британца, он уже в следующем бою готов выйти в ринг за звание чемпиона в дивизионе.

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"Усик, если он хочет встретиться снова лицом к лицу. Тайсон Фьюри упомянул, что не против подраться", - приводит слова Джойса Boxing News 24.

Джойс также поблагодарил зрителей за поддержку в поединке с Джозефом Паркером.

"Это было больно, но я крепкий. Это был настоящий бой с оплатой за просмотры, с большой толпой на большой арене. Огромное спасибо всем, кто сегодня пришел поддержать меня", - добавил Джойс.

Напомним, Джойс нокаутировал Паркера в одиннадцатом раунде.