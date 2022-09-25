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Джойс оценил победу над Паркером

Британец подвел итоги триумфального вечера в Манчестере.
Сегодня, 08:30
Джо Джойс - Джозеф Паркер / Getty Images
Джо Джойс - Джозеф Паркер / Getty Images
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Британский супертяжеловес Джо Джойс прокомментировал свою победу над бывшим чемпионом мира в его весовой категории новозеландцем Джозефом Паркером.

По словам непобежденного боксера, он рад победе, несмотря на то, что отдал много сил ради результата.

"Я немного устал. Джозеф Паркер, какой боец, какой отличный бой. Я хотел бы поблагодарить мою команду и Фрэнка Уоррена, мою семью и друзей, а также вас всех за то, что пришли. Это был тяжелый поединок, и я хочу похвалить Джозефа Паркера за то, что он стал лучше и дал мне тяжелый бой. Мне очень понравилось, но там было тяжело. Мне пришлось копать глубже, чтобы проходить раунды".

Джойс признался, что использовал весь свой арсенал для победы.

"Я бил его всем, что было у меня в арсенале. Удары по корпусу, я бил его всем, что у меня было, но он все еще продолжал идти вперед. Мне удалось нокаутировать его в конце, но это было тяжело", - приводит слова Джойса Daily Mail.

Напомним, Джойс нокаутировал Паркера в одиннадцатом раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Джозеф Паркер Джо Джойс
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