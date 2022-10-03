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Эдди Хирн заявил об отмене боя Джошуа - Фьюри

Поединок двух тяжеловесов, к сожалению, не состоится.
Сегодня, 18:55
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images
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Известный промоутер Эдди Хирн высказался о переговорах касаемо организации боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Конечно, люди не настолько глупы, чтобы не видеть, что Тайсон Фьюри установил два дедлайна для этого боя, и они прошли. 

Люди говорят о препятствиях, но мы направили на подпись нашу финальную версию контракта.

Они хотят назначить своего партнера арбитром, но подобные вещи не работают.

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Мы получили еще один дедлайн, Фьюри сказал: "Теперь мы говорим вам, что боя не будет, если вы не подпишете контракт сегодня".

Дедлайн прошел, и с тех пор я ничего не слышал от Джорджа Уоррена. Насколько нам известно, бой отменяется. 

Мы бы с радостью продолжили дискуссии, но их у нас не было", - сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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