Эдди Хирн заявил об отмене боя Джошуа - Фьюри

Поединок двух тяжеловесов, к сожалению, не состоится.

Известный промоутер Эдди Хирн высказался о переговорах касаемо организации боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Конечно, люди не настолько глупы, чтобы не видеть, что Тайсон Фьюри установил два дедлайна для этого боя, и они прошли.

Люди говорят о препятствиях, но мы направили на подпись нашу финальную версию контракта.

Они хотят назначить своего партнера арбитром, но подобные вещи не работают.

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Мы получили еще один дедлайн, Фьюри сказал: "Теперь мы говорим вам, что боя не будет, если вы не подпишете контракт сегодня".

Дедлайн прошел, и с тех пор я ничего не слышал от Джорджа Уоррена. Насколько нам известно, бой отменяется.

Мы бы с радостью продолжили дискуссии, но их у нас не было", - сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.