"Ответов нет": Промоутер Фьюри рассказал о переговорах с Джошуа по поводу боя

Фрэнк Уоррен высказался о ситуации с подписанием контракта на поединок.

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился информацией о том, как продвигаются переговоры с командой Энтони Джошуа по поводу организации боя.

"На этой неделе претензией с их стороны было то, что последнее слово остается за нами в разрешении спорных моментов. Им это не нравится.

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Мы предложили позвать в качестве посредника независимого человека, чтобы последнее слово при разрешении споров оставалось за ним. Нам ничего на это предложение не ответили.

Мы наблюдаем по-прежнему радиомолчание. До сих пор нет ответных звонков или ответов на электронные письма. Единственную информацию, которую я получил, это от прессы. Когда Эдди Хирн общался с журналистами", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Ранее Уоррен также объяснил, почему Фьюри подгоняет Джошуа с подписанием контракта.