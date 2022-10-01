iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Ответов нет": Промоутер Фьюри рассказал о переговорах с Джошуа по поводу боя

Фрэнк Уоррен высказался о ситуации с подписанием контракта на поединок.
Сегодня, 11:36
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images
0 0 0

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился информацией о том, как продвигаются переговоры с командой Энтони Джошуа по поводу организации боя.

"На этой неделе претензией с их стороны было то, что последнее слово остается за нами в разрешении спорных моментов. Им это не нравится.

Читай также: "У тебя две недели": Фьюри дал Джошуа еще один шанс подписать контракт на бой

Мы предложили позвать в качестве посредника независимого человека, чтобы последнее слово при разрешении споров оставалось за ним. Нам ничего на это предложение не ответили.

Мы наблюдаем по-прежнему радиомолчание. До сих пор нет ответных звонков или ответов на электронные письма. Единственную информацию, которую я получил, это от прессы. Когда Эдди Хирн общался с журналистами", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Ранее Уоррен также объяснил, почему Фьюри подгоняет Джошуа с подписанием контракта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
0 0 0

Статьи по теме

Хирн: Усик сделал достаточно, чтобы попасть в Зал славы бокса Хирн: Усик сделал достаточно, чтобы попасть в Зал славы бокса
"Большой Жираф, где бумаги?": Чарр обвинил Фьюри в затягивании переговоров о бое "Большой Жираф, где бумаги?": Чарр обвинил Фьюри в затягивании переговоров о бое
Джойс оценил свои шансы в потенциальном бою с Фьюри Джойс оценил свои шансы в потенциальном бою с Фьюри
Будивельник узнал расписание матчей в Кубке Европы ФИБА Будивельник узнал расписание матчей в Кубке Европы ФИБА
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Еврокубки13:41
Будивельник узнал расписание матчей в Кубке Европы ФИБА
13:39
Зинченко - в cтарте на северолондонское дерби
Украина12:57
Юрченко - в старте на матч против Ингульца
Европа12:53
Манчестер Сити потерял на две недели основного защитника
Европа12:36
Футболистка английского клуба сразила наповал подписчиков своей внешностью
Украина12:16
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Футбол11:53
Ювентус нацелен на защитника МЮ
Бокс11:36
"Ответов нет": Промоутер Фьюри рассказал о переговорах с Джошуа по поводу боя
Футбол11:28
Реал намерен приобрести хавбека Боруссии Дортмунд
Украина10:57
Вице-президент Кривбасса высказался о будущем Вернидуба на посту тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK