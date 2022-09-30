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"Нужно знать соперника": Промоутер объяснил, почему Фьюри подгоняет Джошуа с подписанием контракта

Фрэнк Уоррен поделился подробностями переговоров об организации боя.
Сегодня, 14:10
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
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Фрэнк Уоррен, со-промоутер обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал ситуацию с контрактом на бой против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

По словам представителя британского чемпиона, его клиент торопит потенциального соперника с подписанием соглашения, поскольку запланировал выйти в ринг 3 декабря и хочет ясности по поводу того, к какому оппоненту готовиться.

"Хирн не врет, когда говорит, что у него с моим сыном Джорджем был позитивный разговор. Вчера было сообщение, что красные лини сдвинуты, но мы просидели до одиннадцати часов вечера и так и не дождались от них ответа. Так каких действий вы ожидаете от Тайсона?

Он тренируется и хочет драться 3-го декабря. Ему нужно знать соперника. Бойцу нужно знать, с кем боксировать. Они затягивают весь процесс без надобности. Все должно решиться сейчас.

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Где контракт? Подпишите его. Где телефонный звонок? Сегодня Джордж пытался дозвониться к ним, но не получил ответа и никто не перезвонил. Итак, что мы должны делать?

Мы составили контракт с чистого листа, на что нужно было время, отправили его им и не получили взамен ничего. Конечно, мы говорим с другими людьми. Если они не подпишут контракт, то у нас есть план Б.

Фьюри хочет драться в декабре, а потом ему предстоит большой бой в феврале или марте против Усика", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Фьюри установил для Джошуа новый крайний срок для подписания контракта на бой.

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