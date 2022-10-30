Желто-синие ворота и змеиный халат: выход Ломаченко в ринг на бой против Ортиса

Василий Ломаченко не стал выдумывать что-то экстраординарное.

Бывший чемпион мира по легкому весу Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) проводит поединок против 26-летнего американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 KO).

На поединок украинский боксер вышел через специальные ворота украшенные желто-голубыми "дверями".

Сам Ломаченко был одет в халат черно-серого цвета, напоминающий змеиную чешую. В подобных цветах были исполнены и его шорты.

На ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция боя Ломаченко - Ортис