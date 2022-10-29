В ночь с субботы на воскресенье, с 29 на 30 октября, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) проведет бой против Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО).

Поединок пройдет в легкой весовой категории и состоится в рамках вечера бокса промоутерской компании Top Rank в Нью-Йорке в театре Hulu на легендарной арене Madison Square Garden.

В предстоящем бою Ломаченко рассчитывает на успешное возвращение в ринг после длительного простоя, а в случае победы хочет получить титульный поединок за звание абсолютного чемпиона против Девина Хэйни, который сейчас владеет поясами легкого дивизиона. Для непобежденного американского проспекта Ортиса будущий бой станет отличной возможностью показать себя в противостоянии с именитым соперником.

Василий Ломаченко - Джемейн Ортис смотреть онлайн бой в Нью Йорке, начало в 5:00 утра

Также на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Ломаченко - Ортис.