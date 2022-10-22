Ломаченко - Ортис: онлайн-трансляция боя 29.10.2022
Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) проведет поединок против Джеймена Ортиса (16-0-1, 8 KO).
Поединок состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) на легендарной арене Madison Square Garden, где вечер бокса устраивает промоутерская компания Top Rank.
Боксеры претендуют на проведение титульного поединка, а значит бой будет очень интересным. Украинский боксер вернется после длительной паузы, а непобежденный американец попытается заявить о себе, победив бывшего чемпиона.
Главный поединок вечера начнется ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.
Текстовая онлайн-трансляция боя Ломаченко - Ортис
Будет доступна в этой новости 30 октября, начиная с 05:00 по Киеву.
Трансляция боя на ISPORT.ua будет доступна в этой новости 30 октября и начать смотреть онлайн можно начиная с момента главного поединка по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.
Кроме того, в Украине поединок боксеров в прямом эфире, вероятно, покажет видеосервис Megogo.
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Свой последний поединок Василий Ломаченко провел в декабре прошлого года, в котором победил ганского боксера Ричарда Комми. Украинец доминировал с первого раунда, что позволило ему выиграть единогласным решением судей.
Непобежденный американец Джеймен Ортис в своем последнем бое, который прошел в мае текущего года, одолел Джамела Херринга - единогласным решением судей.