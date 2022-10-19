Ломаченко - Ортис: прогноз на бой 29.10.2022
Василий Ломаченко готов к тому, чтобы вернуться на боксерский олимп в полулегком весе, но для этого ему необходимо выиграть несколько боев.
Одним из таких боев может стать ближайшая схватка против Джемейна Ортиса, который приблизит украинца к поединку за серьезные титулы в случае победы.
Не менее важен этот бой и для соперника Василия, ведь он впервые столкнется с оппонентом подобного масштаба.
Коэффициент и ставки на бой Ломаченко - Ортис
Оба боксера подходят к предстоящему бою после побед в предыдущих сражениях. Украинец взял верх над ганцем Ричардом Комми, а Ортис победил Джамея Херринга.
Но все же, выделить фаворита в этом противостоянии было достаточно легкой задачей для экспертов и аналитиков. Они предсказуемо отдают предпочтение более опытному украинцу.
Прогноз букмекеров на бой Ломаченко - Ортис:
- Победа Ломаченко - 1.045
- Победа Ломаченко нокаутом - 1.09
- Победа Ортиса - 8.80
- Победа Ортиса нокаутом - 11.0
Букмекеры считают, что мы с вами увидим весь бой. Коэффициент на подобное развитие событий значительно ниже (около 1.8), чем на победу нокаутом одного из боксеров.
Статистика боев Ломаченко и Ортиса
Оба боксера имеют за своими плечами примерно одинаковое количество поединков в профессиональном боксе, но все же украинский спортсмен проводил их с более серьезными оппонентами.
Тем не менее, у американца пока ни одного поражения на профессиональном уровне в то время, как Ломаченко уже был повержен и даже не единожды.
Статистика боев
Ломаченко - Ортис
16 победы 17
8 нокаутом 8
2 Поражения 0
Cтоит отметить, что Ортис два из своих 17 поединков провел уже в этом году, победив уже упомянутого Джамея Херринга и Нахира Олбрайта в то время, как Ломаченко дрался с Комми еще в ноябре минувшего года.
Ломаченко с Комми дрался также в Нью-Йорке, но тогда это был легендарный Мэдисон Сквер Гарден. Боксеры провели все 12 раундов и украинец одержал уверенную победу решением судей. На кону того поединка стоял вакантный титул WBO Inter-Continental.