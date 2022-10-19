Ломаченко - Ортис: прогноз на бой 29.10.2022

Василий Ломаченко готов к тому, чтобы вернуться на боксерский олимп в полулегком весе, но для этого ему необходимо выиграть несколько боев.

Одним из таких боев может стать ближайшая схватка против Джемейна Ортиса, который приблизит украинца к поединку за серьезные титулы в случае победы.

Не менее важен этот бой и для соперника Василия, ведь он впервые столкнется с оппонентом подобного масштаба.

Коэффициент и ставки на бой Ломаченко - Ортис

Оба боксера подходят к предстоящему бою после побед в предыдущих сражениях. Украинец взял верх над ганцем Ричардом Комми, а Ортис победил Джамея Херринга.

Но все же, выделить фаворита в этом противостоянии было достаточно легкой задачей для экспертов и аналитиков. Они предсказуемо отдают предпочтение более опытному украинцу.

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко - Ортис:

Победа Ломаченко - 1.045

Победа Ломаченко нокаутом - 1.09

Победа Ортиса - 8.80

Победа Ортиса нокаутом - 11.0

Букмекеры считают, что мы с вами увидим весь бой. Коэффициент на подобное развитие событий значительно ниже (около 1.8), чем на победу нокаутом одного из боксеров.

Статистика боев Ломаченко и Ортиса

Оба боксера имеют за своими плечами примерно одинаковое количество поединков в профессиональном боксе, но все же украинский спортсмен проводил их с более серьезными оппонентами.

Тем не менее, у американца пока ни одного поражения на профессиональном уровне в то время, как Ломаченко уже был повержен и даже не единожды.

Статистика боев

Ломаченко - Ортис

16 победы 17

8 нокаутом 8

2 Поражения 0

Cтоит отметить, что Ортис два из своих 17 поединков провел уже в этом году, победив уже упомянутого Джамея Херринга и Нахира Олбрайта в то время, как Ломаченко дрался с Комми еще в ноябре минувшего года.

Ломаченко с Комми дрался также в Нью-Йорке, но тогда это был легендарный Мэдисон Сквер Гарден. Боксеры провели все 12 раундов и украинец одержал уверенную победу решением судей. На кону того поединка стоял вакантный титул WBO Inter-Continental.