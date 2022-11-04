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Украинский проспект Богачук быстро разобрался с соперником и выиграл очередной бой

Боксер средневес не имел больших проблем в очередном поединке.
Сегодня, 13:06
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images
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Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук (21-1, 21КО) в американском Монтебельо провел бой за вакантный титул WBC Continental.

Соперником 27-летнего украинца был опытный американец Аарон Коли (16-5-1,7КО), который проиграл три из последних своих четырех поединков.

Не стал исключением и данный бой. Богачук навязал свою игру с самого начала и уже во втором раунде сумел попасть по сопернику, который тут же опустился на колено.

Судья начал отсчет, а затем и вовсе остановил поединок, присудив победу Богачуку.

Отметим, что для спортсмена из Винницы этот бой стал первым за почти 14 месяцев.

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