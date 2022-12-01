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Фьюри - Чисора: прогноз на бой 03.12.2022

Прогноз на бой Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Узнай на iSport кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой
Сегодня, 20:13
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора

В Лондоне, Англия, на стадионе Тоттенхэм Хотспур пройдет бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

Бой между двумя возрастными боксерами станет главным украшением вечера бокса, который состоится 3 декабря.

Стоит отметить, что в андеркарде данного противостояния свой поединок также проведет украинец Денис Беринчик.

Коэффициент и ставки на бой Фьюри - Чисора

Спортсмены не впервые встречаются между собой. У них уже было две схватки и в обеих победил Фьюри.

Беря во внимание этот факт, букмекеры и в данном поединке считают "цыганского короля" безоговорочным фаворитом.

Прогноз букмекеров на бой Фьюри - Чисора:

  • Победа Фьюри: 1.08
  • Победа Фьюри нокаутом: 1.37
  • Победа Чисоры: 12.50
  • Победа Чисоры нокаутом: 15.00

Также по мнению экпертов, Фьюри справится со своим соперником менее чем за 11 раундов. Коэффициент на это - 1.30.

Cтатистика боев Фьюри и Чисоры

Как уже было сказано, Фьюри и Чисора уже дважды встречались в ринге и дважды победу одерживал британец.

Что же касается боев за всью карьеру, то здесь преимущество также на стороне "цыганского короля".

Статистика боев
Фьюри  - Чисора

32   победы    33

23  нокаутом    23

0  Поражения  12

Оба боксера за текущий год провели по одному поединку, где одержали победы.

Фьюри взял верх над Диллианом Уайтом, а Чисора побил Кубрата Пулиева.


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