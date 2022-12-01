Фьюри - Чисора: прогноз на бой 03.12.2022
В Лондоне, Англия, на стадионе Тоттенхэм Хотспур пройдет бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.
Бой между двумя возрастными боксерами станет главным украшением вечера бокса, который состоится 3 декабря.
Стоит отметить, что в андеркарде данного противостояния свой поединок также проведет украинец Денис Беринчик.
Коэффициент и ставки на бой Фьюри - Чисора
Спортсмены не впервые встречаются между собой. У них уже было две схватки и в обеих победил Фьюри.
Беря во внимание этот факт, букмекеры и в данном поединке считают "цыганского короля" безоговорочным фаворитом.
Прогноз букмекеров на бой Фьюри - Чисора:
- Победа Фьюри: 1.08
- Победа Фьюри нокаутом: 1.37
- Победа Чисоры: 12.50
- Победа Чисоры нокаутом: 15.00
Также по мнению экпертов, Фьюри справится со своим соперником менее чем за 11 раундов. Коэффициент на это - 1.30.
Cтатистика боев Фьюри и Чисоры
Как уже было сказано, Фьюри и Чисора уже дважды встречались в ринге и дважды победу одерживал британец.
Что же касается боев за всью карьеру, то здесь преимущество также на стороне "цыганского короля".
Статистика боев
Фьюри - Чисора
32 победы 33
23 нокаутом 23
0 Поражения 12
Оба боксера за текущий год провели по одному поединку, где одержали победы.
Фьюри взял верх над Диллианом Уайтом, а Чисора побил Кубрата Пулиева.