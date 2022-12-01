Беринчик - Менди: прогноз на бой 03.12.2022

Прогноз на бой Денис Беринчик - Айван Менди. Узнай на iSport кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой

В Лондоне, Англия, на стадионе Тоттенхэм Хотспур пройдет вечер бокса.

Главным событием ночи с 3 на 4 декабря станет бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

А вот в андеркарде пройдет поединок интересный для украинских фанатов. Денис Беринчик встретится с Айваном Менди.

Коэффициент и ставки на бой Беринчик - Менди

Беринчик возвращается на ринг после достаточно большого перерыва. Украинец в последний раз бился еще в конце 2021 года. Несмотря на этот факт, букмекеры в данной схватке считают Дениса крепким фаворитом.

Прогноз букмекеров на бой Беринчик - Менди:

Победа Беринчика: 1.18

1.18 Победа Беринчика нокаутом: 4.0

4.0 Победа Менди : 6.0

: 6.0 Победа Менди нокаутом: 10.00

Также по мнению экпертов, Беринчик не справится до конца поединка. Коэффициент на это развитие событий - 1.20

Cтатистика боев Беринчика и Менди

Ранее украинец не пересекался со своим оппонентом на ринге

Что же касается боев за всю карьеру, то здесь явное преимущество по количеству за Менди, однако украинец не проигрывал.

Статистика боев

Беринчик - Менди

16 победы 47

9 нокаутом 22

0 Поражения 5

Лишь один боксер уже выходил на ринг в этом году.

Последний бой Беринчика, как уже было сказано, датируется 2021 годом. Тогда он победил россиянина Ису Чаниева.

Менди же в последний раз дрался против Джанлуки Сельи, добыв триумф решением суддей.