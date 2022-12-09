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Тим Цзю и Джермелл Чарло согласовали бой за чемпионский пояс

На кону будет стоять звание чемпиона мира по четырем версиям.
Сегодня, 08:54

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19) проведет очередную защиту своих титулов, а его соперником станет сын бывшего боксера Кости Цзю.

Австралийский боец Тим Цзю (21-0,15) является непременным претендентом на титул WBO.

Поединок между боксерами был утвержден и состоится 28 января в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Джермелл Чарло получил титул абсолютного чемпиона в мае этого года, получив победу над Брайаном Кастаньо, в бою с которым в 2021 была зафиксирована ничья. Цзю в своей карьере еще ни разу не проигрывал и выиграл каждый из своих 21 боя.


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