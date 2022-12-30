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WBC хотят создать дивизион для трансгендеров

В мире бокса грядут серьезные изменения.
Сегодня, 11:21
Маурісіо Сулейман, президент WBC
Маурісіо Сулейман, президент WBC

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил о намерении воплотить в жизнь революционную идею. 

В организации подумывают над созданием дивизиона для трансгендеров.

Дебютный турнир под эгидой WBC должен состояться в следующем году.

"Мы собираемся в 2023-м объявить глобальный конкурс для тех, кто заинтересован. Настроим протоколы, начнем консультации и, скорее всего, создадим лигу и турнир. Пришло время это сделать. Делаем это из-за безопасности и инклюзивности.

Мы были лидерами в правилах женского бокса, поэтому опасности поединка мужчины с женщиной никогда не возникнет из-за того, что мы собираемся ввести.

Создаем набор правил и структур, чтобы трансгендерный бокс мог существовать, поскольку они вполне этого заслуживают, если хотят боксировать. Мы еще не знаем цифр, которые там есть, но мы открываем универсальную регистрацию в 2023 году, чтобы мы могли понять, какие боксеры там есть. Начнем с этого", - сказал Сулейман.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА может упростить допуск к соревнованиям трансгендеров.


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