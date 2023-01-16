Порноактриса vs Тиктокерша: в Лондоне состоялся вечер бокса

Ночью 14 января в Лондоне прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой между британским блогером KSI и киберспортсменом из Бразилии FaZe Temperrr.

Но перед этим зрители увидели нечто особенное. На один ринг вышли порноактриса и тиктокерша.

Звезда фильмов для взрослых и OnlyFans Элли Брук вышла на бой со звездой TikTok Фэйт Ордуэй и одержала над своей оппоненткой кровавую победу, которая стала для нее уже второй в ее спортивной карьере.

Элли Брук

Фэйт Ордуэй

Стоит отметить, что Брук тренировалась под присмотром чемпионки мира по версии IBF в наилегчайшем весе австралийки Эбани Бриджес.

Эбани Бриджес и Элли Брук

Бой завершился уже в концовке первого раунда после того как рефери был вынужден остановить поединок - настолько Брук оказалась лучше Ордуэй.