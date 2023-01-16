iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Порноактриса vs Тиктокерша: в Лондоне состоялся вечер бокса

Девушки не побоялись испортить друг другу лица, подарив зрителям кровавое зрелище.
Сегодня, 14:36
Фэйт Ордуэй и Элли Брук / Getty Images
Фэйт Ордуэй и Элли Брук / Getty Images

Ночью 14 января в Лондоне прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой между британским блогером KSI и киберспортсменом из Бразилии FaZe Temperrr.

Но перед этим зрители увидели нечто особенное. На один ринг вышли порноактриса и тиктокерша.

Звезда фильмов для взрослых и OnlyFans Элли Брук вышла на бой со звездой TikTok Фэйт Ордуэй и одержала над своей оппоненткой кровавую победу, которая стала для нее уже второй в ее спортивной карьере.

Элли Брук
Элли Брук

Фэйт Ордуэй
Фэйт Ордуэй

Стоит отметить, что Брук тренировалась под присмотром чемпионки мира по версии IBF в наилегчайшем весе австралийки Эбани Бриджес.

Эбани Бриджес и Элли Брук
Эбани Бриджес и Элли Брук

Бой завершился уже в концовке первого раунда после того как рефери был вынужден остановить поединок - настолько Брук оказалась лучше Ордуэй.


Статьи по теме

Варан высказался о шансах МЮ на чемпионство в АПЛ Варан высказался о шансах МЮ на чемпионство в АПЛ
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Шахтер представил лимитированную серию футболок с благодарностью Мудрику Шахтер представил лимитированную серию футболок с благодарностью Мудрику
Лондон - красный: Арсенал победил во всех матчах против лондонских клубов в этом сезоне АПЛ Лондон - красный: Арсенал победил во всех матчах против лондонских клубов в этом сезоне АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа17:01
Варан высказался о шансах МЮ на чемпионство в АПЛ
Биатлон16:30
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Украина16:26
Шахтер представил лимитированную серию футболок с благодарностью Мудрику
Европа16:00
Лондон - красный: Арсенал победил во всех матчах против лондонских клубов в этом сезоне АПЛ
Теннис15:52
На матч Australian Open между украинкой и россиянкой болельщик пришел в футболке с изображением путина
Футбол15:27
Cтала известна зарплата Мудрика в Челси
Теннис15:25
Посол Украины в Австралии осудил демонстрацию флага рф на Australian Open
Европа15:04
ФФП - не проблема: Челси собирается купить у Брайтона еще двух игроков
Европа14:57
Завалили деньгами: Карикатурист оригинально поздравил Мудрика с переходом в Челси
Теннис14:41
Australian Open (ATP): расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK