Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опубликовал видео, на котором рассказывает, что вместе с украинскими военными попытался управлять немецким танком Leopard.

"Год назад я бы и не подумал, что буду управлять этим "котом". Год войны, год страданий. Год, как наша сила воли стала крепче, чем когда-либо. Такой же сильной, как этот танк", - сказал Кличко.

Также Владимир поблагодарил Германию и весь мир, который поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками.

Несколько дней назад Кличко выступил с критикой президента МОК, который пытается найти причины, чтобы допустить к участию в Олимпиаде спортсменов из двух соседних государств.