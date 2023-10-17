Украинский тренер по боксу принял участие в мероприятии, которое организовали в Мариуполе россияне

Украинский тренер Семен Репецкий принял участие в боксерском мероприятии, которое в Мариуполе организовали представители оккупационной власти.

Репецкий заявил, что в городе при участии местных коллаборантов прошел "праздник бокса".

Читай также: Под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по боксу

"Есть ребята, которые уже много занимаются, которые остались. Есть новички. Очень много для начинающих боксеров мы делаем, потихоньку делаем, чтобы бокс... У нас праздник бокса, чтобы больше сюда людей подтягивались, больше тренировались, заинтересовывались.

Бокс - это всегда интересный вид спорта для сильных ребят. Но мы больше это делали для новичков", - сказал он.

Отметим, что за месяц до полномасштабного вторжения рф Семен и его сын Иван принимали участие в чемпионате Украины по боксу до 22 лет.

Также стоит сказать, что на мероприятии в Мариуполе присутствовал экс-тренер сборной Украины по боксу Владимир Дворцов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!