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Украинский тренер по боксу принял участие в мероприятии, которое организовали в Мариуполе россияне

Семен Репецкий вляпался в сотрудничество с террористами.
Сегодня, 12:55
Семен Репецкий / скриншот
Семен Репецкий / скриншот

Украинский тренер Семен Репецкий принял участие в боксерском мероприятии, которое в Мариуполе организовали представители оккупационной власти.

Репецкий заявил, что в городе при участии местных коллаборантов прошел "праздник бокса".

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"Есть ребята, которые уже много занимаются, которые остались. Есть новички. Очень много для начинающих боксеров мы делаем, потихоньку делаем, чтобы бокс... У нас праздник бокса, чтобы больше сюда людей подтягивались, больше тренировались, заинтересовывались.

Бокс - это всегда интересный вид спорта для сильных ребят. Но мы больше это делали для новичков", - сказал он.

Отметим, что за месяц до полномасштабного вторжения рф Семен и его сын Иван принимали участие в чемпионате Украины по боксу до 22 лет.

Также стоит сказать, что на мероприятии в Мариуполе присутствовал экс-тренер сборной Украины по боксу Владимир Дворцов.

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