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Бриедис назвал причину плохого выступления Усика в бою с Чисорой

Майрис вспомнил второй поединок украинца в супертяжелом весе.
Сегодня, 20:50
Дерек Чисора и Александр Усик / Getty Images
Дерек Чисора и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис высказался про поединок Александра Усика и Дерека Чисоры.

По словам латвийца, украинец плохо выступил из-за недооценки соперника.

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"Чисора - шоумен, который переоделся в пугало. Мне кажется, что Усик недооценил Чисору, и Дерек показал очень достойный бой. Свою корявость он выложил на Александра. 

Александр собрался, потому что у него есть не то что пятая, а десятая скорость, которую он включает в середине дороги. Когда человек готовится к этому, у него нет шансов снизить скорость", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

В 2020 году Усик победил Чисору единогласным решением судей в своем втором бою в супертяжелом весе.

Ранее Бриедис назвал последний бой Усика в карьере.

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