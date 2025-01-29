iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Паркер назвал условие, при котором Фьюри проведет бой с Джошуа

Новозеландец выделил два варианта.
Сегодня, 17:45
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался про Тайсона Фьюри.

Новозеландец считает, что британец должен возобновить карьеру, если у него есть мотивация.

Читай также: "Легендарный боксер": Соперник Беринчика изъявил желание провести бой с Ломаченко

"Фьюри сделал все в боксе - завоевал все пояса, заработал хорошие деньги. Он добился всего, поэтому я думаю, что если у него по-прежнему остались страсть и желание тренироваться, а для этого нужно усердно работать и находиться вдали от семьи, то ему следует рассмотреть возвращение и бой с Энтони Джошуа. 

Если он больше не хочет драться, то нужно оставить это. Если у тебя действительно нет мотивации двигаться дальше и страсти к тренировкам, то не стоит возвращаться и драться", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Boxing Now.

Напомним, Фьюри завершил карьеру боксера после поражения Александру Усику в реванше, который прошел в декабре прошлого года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Кто такой Гасперини?": Защитник Барселоны оконфузился перед матчем Лиги чемпионов "Кто такой Гасперини?": Защитник Барселоны оконфузился перед матчем Лиги чемпионов
Арсенал хотел подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ Арсенал хотел подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ
Бущан попрощался с фанами Динамо после перехода в Аш-Шабаб Бущан попрощался с фанами Динамо после перехода в Аш-Шабаб
Шовковский подвел итоги Лиги Европы для Динамо Шовковский подвел итоги Лиги Европы для Динамо
Помочь журналистам

Видео

Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя
Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов20:59
"Кто такой Гасперини?": Защитник Барселоны оконфузился перед матчем Лиги чемпионов
Европа20:57
Арсенал хотел подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ
Европа20:32
Бущан попрощался с фанами Динамо после перехода в Аш-Шабаб
Европа19:59
Шовковский подвел итоги Лиги Европы для Динамо
Другие страны19:24
Аш-Шабаб представил Бущана в качестве своего новичка
Европа18:55
Астон Вилла нацелилась на сразу двух игроков Челси
Лига Чемпионов18:50
Боруссия Д - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 29.01.2025
Европа18:24
Рома Довбика может отпустить своего игрока к конкуренту по чемпионату Италии
Лига Чемпионов18:05
Лига чемпионов: Барселона - Аталанта, матчи Реала, Ман Сити, решающий поединок Шахтера
Европа17:57
Клуб, подписавший Бущана, нацелился на игрока из топ-чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK