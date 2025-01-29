Паркер назвал условие, при котором Фьюри проведет бой с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался про Тайсона Фьюри.

Новозеландец считает, что британец должен возобновить карьеру, если у него есть мотивация.

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"Фьюри сделал все в боксе - завоевал все пояса, заработал хорошие деньги. Он добился всего, поэтому я думаю, что если у него по-прежнему остались страсть и желание тренироваться, а для этого нужно усердно работать и находиться вдали от семьи, то ему следует рассмотреть возвращение и бой с Энтони Джошуа.

Если он больше не хочет драться, то нужно оставить это. Если у тебя действительно нет мотивации двигаться дальше и страсти к тренировкам, то не стоит возвращаться и драться", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Boxing Now.

Напомним, Фьюри завершил карьеру боксера после поражения Александру Усику в реванше, который прошел в декабре прошлого года.

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