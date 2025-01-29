"Легендарный боксер": Соперник Беринчика изъявил желание провести бой с Ломаченко

Американский легковес Кишон Дэвис заявил, что хочет получить поединок против обладателя титула IBF в этой же весовой категории Василия Ломаченко.

Боксер считает представителя Украины легендарным боксером, однако сначал ему нужно провести бой с чемпионом мира по версии WBO с украинцем Денисом Беринчиком.

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"Я бы с удовольствием подрался бы с Ломаченко. Он из Top Rank, мы с ним на одной стороне улицы. Ломаченко - классный боец, легендарный боец. Он сейчас в ударе, остановил Камбососа, человека, которого до этого никто не останавливал.

Стилистически драться против Ломаченко - это безумие. Но у нас такой менталитет, что мы не проиграем, несмотря ни на что", - приводит слова Дэвиса Ring Magazine.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Напомним, бой Шелестюка отменен за несколько дней до поединка.

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