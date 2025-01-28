Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя
Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) 21 декабря 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде провел реванш с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).
Украинскому боксеру удалось защитить свои пояса, одержав победу над британцем единогласным решением судей.
Читай также: Уоррен категорически оценил возможность возвращения Фьюри
Авторитетный журнал The Ring решил показать реванш Усик - Фьюри в кинематографической версии, представив соответствующее видео на своем официальном YouTube-канале.
"Пересмотрите захватывающий бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри с ранее невиданных ракурсов", - говорится в описании ролика.
Ранее сообщалось, что WBC представил обновленный логотип и чемпионский пояс Усика.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!