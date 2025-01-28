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Без триколора: WBC представила обновленный логотип и чемпионский пояс Усика

Всемирный боксерский совет убрал из собственной атрибутики российский флаг.
Сегодня, 12:29
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

WBC провел ребрендинг символики. Обновленный логотип организации претерпел "санитарные" изменения, сообщает World Boxing Council.

Эмблема Всемирного боксерского совета обновилась. С логотипа убрали российский флаг, а вместо него добавили флаг Саудовской Аравии. В то же время, линии и боковые элементы символики сбалансировали ради идеальной симметрии.

"Пояс WBC – это сокровище, которое представляет лучшее в боксе. Для нас большая честь представить шестое поколение этого символа совершенства нашим чемпионам и всем поклонникам этого вида спорта", – заявил президент организации Маурисио Сулейман.

К слову, ранее британец Маккензи назвал Льюиса сильнее Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC

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