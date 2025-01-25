iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Лупил бы до следующего вторника": экс-чемпион мира нашел сильнее Усика хевивейтера

Правда, легендарный боксер не выйдет в ринг против украинца для проверки.
Сегодня, 19:30
Леннокс Льюис / Getty Images
Леннокс Льюис / Getty Images

Бывший обладатель чемпионских поясов в трех весовых категориях Дюк Маккензи поразмышлял о положении дел в сверхтяжелом дивизионе. Британец сомневается, что чемпион по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик смог бы что-нибудь противопоставить звездам прошлого.

"Леннокс Льюис бил бы его до следующего вторника. Эти ребята были настоящими хевивейтерами, большими тяжеловесами. Лично я считаю, что было бы неправильно сказать, что он победил бы их в то время, когда ему предсказывают возвращение в крузервейт. Впрочем, он бесспорно заслужил. занимает место лучшего боксера настоящего", – рассказал Маккензи talkSPORT.

В 2024 году Усик стал первым со времен Льюиса абсолютным чемпионом мира в хевивете. Однако британский боксер завоевал титул в эпоху трех поясов, а украинец – четырех. Впоследствии Усик отказался от титулы IBF ради боя-реванша против Тайсона Фьюри.

К слову, ранее Эдди Хирн оценил перспективы поединка между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Леннокс Льюис

Статьи по теме

"Конюх, председатель колхоза и вертолет": Усик поделился безумными детскими мечтами "Конюх, председатель колхоза и вертолет": Усик поделился безумными детскими мечтами
Усик признался, когда хотел завершить карьеру, но его отговорили Усик признался, когда хотел завершить карьеру, но его отговорили
"Все потрясающие": Усик назвал своих любимых боксеров "Все потрясающие": Усик назвал своих любимых боксеров
"Я профессиональный футболист": Усик озвучил свои планы после завершения боксерской карьеры "Я профессиональный футболист": Усик озвучил свои планы после завершения боксерской карьеры
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция одержала победу в мужской эстафете в Антхольце, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити - Челси, Наполи - Ювентус, матчи Арсенала, Реала, Баварии
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа21:35
Ман Сити достаточно уверенно победил Челси несмотря на ошибку своего новичка
Украина21:25
Суперлига: Кривбасс переиграл Ровно, Мавпы уступили Старому Луцку
Киберспорт21:10
NaVi играют с россиянами в полуфинале BLAST Bounty Spring 2025: онлайн-трансляция
Европа21:00
Наполи нанес Ювентусу первое поражение в Серии A: Коло Муани дебютировал голом
Европа20:59
Мойес повторил достижение двух других легенд АПЛ
Европа20:37
Саудовский клуб договорился о переходе Бущана
Киберспорт20:25
BLAST Bounty Spring 2025: Eternal Fire первыми пробились в финал, NaVi сыграют с россиянами в полуфинале
Украина20:18
УХЛ: Сокол уверенно разобрался с Днепром
Европа19:59
Клуб Ла Лиги объявил об аренде Антони в кинематографическом стиле
Украина19:52
Защитник олимпийской сборной Украины перешел в клуб Первой лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK