"Лупил бы до следующего вторника": экс-чемпион мира нашел сильнее Усика хевивейтера

Правда, легендарный боксер не выйдет в ринг против украинца для проверки.

Бывший обладатель чемпионских поясов в трех весовых категориях Дюк Маккензи поразмышлял о положении дел в сверхтяжелом дивизионе. Британец сомневается, что чемпион по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик смог бы что-нибудь противопоставить звездам прошлого.

"Леннокс Льюис бил бы его до следующего вторника. Эти ребята были настоящими хевивейтерами, большими тяжеловесами. Лично я считаю, что было бы неправильно сказать, что он победил бы их в то время, когда ему предсказывают возвращение в крузервейт. Впрочем, он бесспорно заслужил. занимает место лучшего боксера настоящего", – рассказал Маккензи talkSPORT.

В 2024 году Усик стал первым со времен Льюиса абсолютным чемпионом мира в хевивете. Однако британский боксер завоевал титул в эпоху трех поясов, а украинец – четырех. Впоследствии Усик отказался от титулы IBF ради боя-реванша против Тайсона Фьюри.

К слову, ранее Эдди Хирн оценил перспективы поединка между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

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