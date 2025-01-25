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Промоутер Джошуа ответил, интересен ли им еще бой с Уайлдером

Представитель британского боксера оценил вероятность поединка с американцем.
Сегодня, 16:52
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа, высказался о вероятности боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

Представитель британского боксера не стал исключать такую возможность и считает, что этот поединок еще может вызвать интерес.

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"Да, это интересный вариант. Этот бой привлечет внимание, но реальность такова, что когда Джошуа проиграл, у Уайлдера уже не было имени. Это уже был не тот боец, на которого мы смотрели раньше.

Все же Эй Джей также проиграл Дюбуа. Поэтому данный вариант исключать нельзя. Но думаю, что Уайлдер захочет провести несколько промежуточных боев. У него, кажется, уже запланирован поединок на февраль или март", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее Беллью предсказал победителя боя Джошуа - Фьюри.

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