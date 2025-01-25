Беллью предсказал победителя боя Джошуа - Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался о возможном поединке Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

По словам британца, победу в таком бою одержит Джошуа.

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"Я всегда так говорил и буду придерживаться своего мнения. Я считаю, что Энтони Джошуа придется дать волю рукам, и он нокаутирует Тайсона Фьюри.

Джошуа лучше как боец? Нет. Но не всегда побеждает лучший боец. Я сам участвовал в боях, в которых побеждал соперников лучше меня вроде Дэвида Хэя. Я побил его дважды, но как боец он лучше меня. Стили делают бои", - сказал Беллью для Seconds Out.

Ранее промоутер назвал желаемого соперника для Энтони Джошуа.

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