Роналдо может купить клуб, где он закончил свою карьеру
Экс-нападающий бразильской сборной Роналдо рассматривает приобретение местного Коринтианс. Сообщает Moon BH.
Согласно источнику, "феномен" может продать акции Крузейро, которые принадлежат ему, и вместо этого купить их конкурентов по чемпионату.
Роналдо работает с другими инвесторами, чтобы подготовить предложение, но Коринтианс не может быть продан в настоящее время.
Клуб в настоящее время является некоммерческим предприятием, и для того чтобы иметь возможность выставить свои акции на фондовую биржу, он должен изменить форму собственности на акционерное общество. Вероятно, в ближайшем будущем состоится собрание членов клуба для голосования по этому решению.
Напомним, ранее сообщалось, что сын Шевченко подписал профессиональный контракт с английским клубом
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