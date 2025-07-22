Роналдо может купить клуб, где он закончил свою карьеру

Экс-нападающий бразильской сборной Роналдо рассматривает приобретение местного Коринтианс. Сообщает Moon BH.

Согласно источнику, "феномен" может продать акции Крузейро, которые принадлежат ему, и вместо этого купить их конкурентов по чемпионату.

Роналдо работает с другими инвесторами, чтобы подготовить предложение, но Коринтианс не может быть продан в настоящее время.

Клуб в настоящее время является некоммерческим предприятием, и для того чтобы иметь возможность выставить свои акции на фондовую биржу, он должен изменить форму собственности на акционерное общество. Вероятно, в ближайшем будущем состоится собрание членов клуба для голосования по этому решению.

Напомним, ранее сообщалось, что сын Шевченко подписал профессиональный контракт с английским клубом

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