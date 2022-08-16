Защитник Баварии перейдет в Севилью
Андалусийцы нашли замену Жюлю Кунде.
Испанская Севилья продолжает пользоваться возможностью усилить свой состав этим летом.
Как сообщает итальянец Фабрицио Романо, подопечные Хулена Лопетеги приобретут Танги Ньянзу Куасси из Баварии.
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Журналист заявляет, что с молодым французом подпишут контракт до 2027 года. Сумма трансфера - 20 млн евро. Также в сделку войдет пункт первоочередного права выкупа для мюнхенцев.
Вскоре центрбэк пройдет медосмотр для нового клуба, а затем о его трансфере будет объявлено официально.
В минувшем сезоне Куасси провел 22 матча, отличившись одним голом и одной результативной передачей.