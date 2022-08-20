Лион разгромил Труа при помощи дубля и ассиста Тете

В рамках чемпионата Франции Лион встретился с Труа.

Коллектив Петера Боша с легкостью переиграл своих оппонентов со счетом 4:1.

Примечательно, что дублем в ворота гостей отличился бразильский Вингер Тете, который ранее защищал цвета Шахтера.

Футболист отличился в начале и в конце второго тайма.

Также Тете стал автором голевой передачи на Николаса Тальяфико за три минуты до своего первого гола.

Лион 4:1 Труа

Голы: Ляказетт, 3, Тальяфико, 46, Тете, 49, 75 - Тардьє, 39, с пенальти

Лион: Риу - Гюсто (Энрике, 72), Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико - Толиссо (Рен-Аделаид, 63), Лукас Пакета (Шерки, 86), Лепенан (Какре, 73) - Тете (Февр, 87), Ляказетт, Токо-Экамби.

Труа: Галлон - Бальде (Рипар, 72), Рами, Палмер-Браун, Сальмье, Ларуси (Дингоме, 59) - Тардье, Куаме, Одобер, Угбо (Донг, 72) - Балде (Шавалерен, 59).