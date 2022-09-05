Малиновский - в старте на матч против Монцы

В матче пятого тура Серии А Аталанта на своем поле встретится с Монцой.

В стартовом составе хозяев появится украинский полузащитник Руслан Малиновский.

В первых четырех турах на счету футболиста 1 гол и 1 результативная передача.

Поединок между Аталантой и Монцой начнется в 19:30 по киевскому времени.