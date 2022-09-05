Малиновский - в старте на матч против Монцы
Украинский хавбек поможет бергамаскам с первых минут.
Сегодня, 18:48
В матче пятого тура Серии А Аталанта на своем поле встретится с Монцой.
В стартовом составе хозяев появится украинский полузащитник Руслан Малиновский.
В первых четырех турах на счету футболиста 1 гол и 1 результативная передача.
Поединок между Аталантой и Монцой начнется в 19:30 по киевскому времени.
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