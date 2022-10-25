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Вест Хэм одержал победу над Борнмутом

"Молотобойцы" улучшили свое положение в турнирной таблице
Сегодня, 00:12
Вест Хэм
Вест Хэм
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В рамках заключительного матча 13 тура АПЛ Вест Хэм победил Борнмут.

Матч завершился уверенным триумфом "молотобойцев" со счетом 2:0.

Счет был открыт на 45 минуте после спорного забитого мяча Курта Зумы.

Точку в игре уже в компенсированное время поставил Саид Бенрама.

Вест Хэм — Борнмут 2:0
Голы: Зума, 45, Бенрама, 90+2

Вест Хэм: Фабианьски – Джонсон, Зума, Керер, Крессуэлл – Соучек, Райс, Даунс (Форнальс, 88) – Бенрама, Боуэн (Цоуфал, 88), Скамакка (Антонио, 74).

Борнмут: Нето (Треверс, 46) – Фредерикс (Земура, 57), Сенеси, Мифем, Смит – Лерма, Кристи (Энтони, 57), Кук – Биллинг, Тавернье, Соланке (Мур, 45).
 

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