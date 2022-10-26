Суперкомпьютер спрогнозировал исход Чемпионата мира 2022

По мнению искуственного интелекта, в финале мы увидим битву двух лучших игроков современости

Компания BCA Research с помощью суперкомпьютера спрогнозировала результаты Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Искусственный интеллект считает, что в финале мы увидим битву сборной Аргентины против Португалии.

Судьба трофея имени Жюля Риме должна решится в серии пенальти, в которой сильнее будут "альбиселесте".

Исследование проводилось на основе математических обоснований, генерируя расчеты 192 матчей групповых стадий и 64 игр плей-офф на четырех предыдущих мундиалях.

Также учитывались показатели исполнителей в футбольном симуляторе FIFA от канадской компании EA Sports.