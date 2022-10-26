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Футбол

Вратарь Порту установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Диогу Кошта стал первым голкипером, отбившим три пенальти в рамках одного розыгрыша турнира
Вчера, 23:01
Диогу Кошта
Диогу Кошта
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В рамках пятого тура группового этапа Порту разгромил Брюгге со счетом 4:0. Одним из героев встречи стал вратарь "драконов" Диогу Кошта.

На 50 минуте в его ворота назначили пенальти, который сперва пробил Ханс Ванакен. С ударом бельгийца голкипер справился, но судья матча углядел нарушение, поэтому заставил перебить 11-метровый.

Теперь к точке подошел нидерландец Ноа Ланг, оданко и ему не удалось переиграть португальца. Таким образом, страж ворот Порту установил уникальное достижение в рамках ЛЧ.

Этот пенальти стал третьим отраженным 11-метровым для Кошты в этом розыгрыше турнира, что является рекордным показателем в рамках одной Лиги чемпионов.

Ранее португальский кипер справлялся с ударами футболистов Байера Керема Демирбая и Патрика Шика.

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