Брайтон Де Дзерби приобретет юного аргентинского хавбека
Факундо Буонанотте переберется на европейский континент.
Роберто Де Дзерби близок к оформлению первого трансфера у руля Брайтона.
По информации Николо Скиры, "чайки" подпишут аргентинца Факундо Буонанотте.
Футболист перебертется в клуб АПЛ из Росарио Сентраль за 12 млн евро + процент от прибыли с перепродажи.
С 17-летним полузащитником уже согласовали условия контракта до 2026 года с опцией продления на сезон.
В нынешнем сезоне футболист отыграл в 34 матчах, отдав две результативных передачи и забив четыре мяча.