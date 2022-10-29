iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брайтон Де Дзерби приобретет юного аргентинского хавбека

Факундо Буонанотте переберется на европейский континент.
Сегодня, 10:00
Факундо Буонанотте
Факундо Буонанотте
0 0 0

Роберто Де Дзерби близок к оформлению первого трансфера у руля Брайтона.

По информации Николо Скиры, "чайки" подпишут аргентинца Факундо Буонанотте.

Футболист перебертется в клуб АПЛ из Росарио Сентраль за 12 млн евро + процент от прибыли с перепродажи.

С 17-летним полузащитником уже согласовали условия контракта до 2026 года с опцией продления на сезон.

В нынешнем сезоне футболист отыграл в 34 матчах, отдав две результативных передачи и забив четыре мяча.

0 0 0

Статьи по теме

Сан-Антонио отчислил игрока, который начнет восстановление своего психического здоровья Сан-Антонио отчислил игрока, который начнет восстановление своего психического здоровья
Центрбэк сборной Аргентины: Мы будем воевать за Месси на Чемпионате мира Центрбэк сборной Аргентины: Мы будем воевать за Месси на Чемпионате мира
АЗ - Днепр-1: онлайн трансляция матча 3.11.2022 Лиги конференций АЗ - Днепр-1: онлайн трансляция матча 3.11.2022 Лиги конференций
ЛеБрон установил рекорд НБА ЛеБрон установил рекорд НБА
Помочь журналистам

Видео

АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
просмотров

Последние новости

НБА11:53
Сан-Антонио отчислил игрока, который начнет восстановление своего психического здоровья
Футбол11:40
Центрбэк сборной Аргентины: Мы будем воевать за Месси на Чемпионате мира
Лига конференций11:30
АЗ - Днепр-1: онлайн трансляция матча 3.11.2022 Лиги конференций
НБА11:03
ЛеБрон установил рекорд НБА
Лига Европы10:56
Динамо - Фенербахче: онлайн трансляция матча 3.11.2022 Лиги Европы
Футбол10:22
Тунис могут отстранить от Чемпионата мира-2022
Лига Чемпионов10:15
Шахтер - РБ Лейпциг: онлайн трансляция матча 2.11.2022 Лиги чемпионов
Футбол10:00
Брайтон Де Дзерби приобретет юного аргентинского хавбека
Бокс09:50
Ломаченко - Ортис: онлайн-трансляция боя 30.10.2022
Украина09:42
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK