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Cборная Испании может остаться без тренера после ЧМ-2022

Луис Энрике рассматривает возможность ухода с поста.
Вчера, 22:20
Луис Энрике
Луис Энрике

Для нынешнего тренера сборной Испании Луиса Энрике нынешний ЧМ может стать последним на посту.

Как сообщает Marca, королевская федерация футбола Испании определилась с заменой для наставника.

Специалиста может заменить Марселино Гарсия Тораль, возглавлявший ранее Валенсию, Вильярреал и другие клубы.

В то же время испанские СМИ отмечают, что у Энрике будет несколько дней после Мундиаля, чтобы дать ответ о будущем в сборной.

Местный коуч возглавляет "Фурию Роху" с 2019 года. Под его руководством Испания прошла в 1/2 финала ЧЕ-2020.


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