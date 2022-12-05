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Бразилия - Южная Корея: обзор и результат матча 05.12.2022

"Селесао" обеспечили себе победу еще в первом тайме.
Вчера, 22:57
Бразилия
Бразилия

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия встретилась с Южной Кореей.

Коллектив Тите еще до перерыва снял все вопросы в матче, оформив четыре безответных мяча.

Голами на любой вкус отметились Винисиус, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

Во втором тайме "пентакампеоны" расслабились, позволив Пеку Син Хо отличиться голом престижа.

Статистика матча 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия - Южная Корея

Бразилия - Южная Корея 4:1

Голы: Винисиус Жуниор, 7, Неймар, 13, Ришарлисон, 29, Пакета, 36 - Пек Син Хо, 76.

Владение мячем: 53% - 47%
Удары: 15 - 9
Удары в створ: 9 - 6
Атаки: 111 - 104

Бразилия: Алиссон (Вевертон, 80) - Милитао (Дани Алвес, 63), Тьяго Силва, Маркиньос, Данило (Бремер, 71) - Пакета, Каземиро, Неймар (Родриго, 81) - Рафинья, Ришарлисон, Винисиус (Мартинелли, 72).

Корея: Ким Сын Гю - Ким Мун Хван, Ким Мин Дже, Ким Ен Гвон, Ким Джин Су (Хон Чхоль, 46) - Ли Дже Сон (Ли Кан Ин, 74), Чон У Йон (Сон Чжун Хо, 46), Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан - Чо Гю Сун (Хван Й Джо, 80), Сон Хин Мин.

Предупреждения: Чон У Ён


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