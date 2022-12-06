Форвард сборной Португалии установил уникальное достижение

Гонсалу Рамуш стал самым молодым автором гола своей национальной команды на стадии плей-офф.

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия встречается с Швейцарией.

Автором первого забитого гола в матче стал Гонсалу Рамуш. Форвард португальцев установил рекорд для своей сборной.

Рамуш стал самім молодім автором гола в сборной Португалии на стадии плей-офф больших турнирах. Ему исполнился 21 год и 169 дней.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет 2-0 в пользу коллектива Фернанду Сантуша.