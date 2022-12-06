iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард сборной Португалии установил уникальное достижение

Гонсалу Рамуш стал самым молодым автором гола своей национальной команды на стадии плей-офф.
Сегодня, 21:47
Гонсалу Рамуш
Гонсалу Рамуш

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия встречается с Швейцарией.

Автором первого забитого гола в матче стал Гонсалу Рамуш. Форвард португальцев установил рекорд для своей сборной.

Рамуш стал самім молодім автором гола в сборной Португалии на стадии плей-офф больших турнирах. Ему исполнился 21 год и 169 дней.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет 2-0 в пользу коллектива Фернанду Сантуша.


Статьи по теме

Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Рамуш ворвался в борьбу из-за хет-трика Швейцарии Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Рамуш ворвался в борьбу из-за хет-трика Швейцарии
Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/4 финала Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/4 финала
Португалия без Роналду в старте разгромила Швейцарию Португалия без Роналду в старте разгромила Швейцарию
Гари Невилл потроллил Роналду после того, как игрока оставили на скамейке запасных Гари Невилл потроллил Роналду после того, как игрока оставили на скамейке запасных
Помочь журналистам

Видео

Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

ЧМ-202223:15
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Рамуш ворвался в борьбу из-за хет-трика Швейцарии
ЧМ-202223:10
Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/4 финала
ЧМ-202222:54
Португалия без Роналду в старте разгромила Швейцарию
ЧМ-202222:51
Гари Невилл потроллил Роналду после того, как игрока оставили на скамейке запасных
Футбол22:22
Пепе установил исторический рекорд Чемпионатов мира
ЧМ-202222:18
Хавбек сборной Испании раскритиковал судейство в матче с Марокко
ЧМ-202221:55
Тренер сборной Марокко вошел в историю благодаря выходу в 1/4 ЧМ-2022
Футбол21:47
Форвард сборной Португалии установил уникальное достижение
Футбол21:25
Энрике: Беру ответственность за вылет Испании на себя
ЧМ-202221:21
Симон: Испания не ожидала вылета от Марокко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK