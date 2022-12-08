Реал интересуется молодым талантом МЮ
"Сливочные" не прочь подписать Алехандро Гарначо.
Мадридский Реал не против совершить подписание на будущее в атакующую линию.
Как сообщает издание Relevo, испанский гранд следит за ситуацией вокруг Алехандро Гарначо.
Аргентинский вингер на данный момент не продлил контракт с МЮ, который истекает следующим летом.
Источник отмечает, что Гарначо, родившийся в Мадриде очень привязан к городу и время от времени продолжает его посещать.
В текущем сезоне футболист провел 8 матчей во всех турнирах, где он отличился двумя голами и отдал две голевые передачи.
Примечательно, что вингер является воспитанником Атлетико Мадрид, которые являются принципиальным соперником "сливочных".