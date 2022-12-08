Реал интересуется молодым талантом МЮ

Мадридский Реал не против совершить подписание на будущее в атакующую линию.

Как сообщает издание Relevo, испанский гранд следит за ситуацией вокруг Алехандро Гарначо.

Аргентинский вингер на данный момент не продлил контракт с МЮ, который истекает следующим летом.

Источник отмечает, что Гарначо, родившийся в Мадриде очень привязан к городу и время от времени продолжает его посещать.

В текущем сезоне футболист провел 8 матчей во всех турнирах, где он отличился двумя голами и отдал две голевые передачи.

Примечательно, что вингер является воспитанником Атлетико Мадрид, которые являются принципиальным соперником "сливочных".