Клуб второго португальского дивизиона подпишет самого старого футболиста в мире
Кадзеуси Миура станет футболистом Оливейренсе.
Клуб второго португальского дивизиона Оливейренсе намерен провернуть довольно неожиданный трансфер.
По сообщениям японских СМИ, команда подпишет 55-летнего Кадзеуси Миуру.
В данный момент он выступает за клуб 4-го японского дивизиона Сузука. Стоит отметить, что у Сузуки и Оливейренсе один владелец.
Миура перейдет в новую команду после начала следующего сезона. На момент трансфера ему исполнится 56 лет.
Японский форвард является самым старым профессиональным футболистом мира. Свою карьеру он начал еще в 1986 году.