Клуб второго португальского дивизиона подпишет самого старого футболиста в мире

Клуб второго португальского дивизиона Оливейренсе намерен провернуть довольно неожиданный трансфер.

По сообщениям японских СМИ, команда подпишет 55-летнего Кадзеуси Миуру.

В данный момент он выступает за клуб 4-го японского дивизиона Сузука. Стоит отметить, что у Сузуки и Оливейренсе один владелец.

Миура перейдет в новую команду после начала следующего сезона. На момент трансфера ему исполнится 56 лет.

Японский форвард является самым старым профессиональным футболистом мира. Свою карьеру он начал еще в 1986 году.