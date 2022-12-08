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Клуб второго португальского дивизиона подпишет самого старого футболиста в мире

Кадзеуси Миура станет футболистом Оливейренсе.
Сегодня, 18:20
Кадзеуси Миура
Кадзеуси Миура

Клуб второго португальского дивизиона Оливейренсе намерен провернуть довольно неожиданный трансфер.

По сообщениям японских СМИ, команда подпишет 55-летнего Кадзеуси Миуру. 

В данный момент он выступает за клуб 4-го японского дивизиона Сузука. Стоит отметить, что у Сузуки и Оливейренсе один владелец.

Миура перейдет в новую команду после начала следующего сезона. На момент трансфера ему исполнится 56 лет.

Японский форвард является самым старым профессиональным футболистом мира. Свою карьеру он начал еще в 1986 году.


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