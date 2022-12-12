Аль-Айн Реброва и Ярмоленко не смог победить Аль-Вахду в Кубка Лиги ОАЭ
Коллективу двух украинцев предстоит добыть путевку в полуфинал в ответной встрече.
Аль-Айн Сергея Реброва в четвертьфинале Кубка Лиги ОАЭ встретился с сопротивлением Аль-Вехды.
"Боссам" не удалось сломить соперника. Поединок завершился со счетом 0:0.
Стоит отметить, что украинец Андрей Ярмоленко вышел в старте и отыграл 76 минут игрового времени.
Ответная встреча пройдет через несколько дней, а именно 16 декабря в 17:30 по Киеву.