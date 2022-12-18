МЮ может подписать зимой бронзового призера ЧМ-2022
Йосип Юранович может стать игроком "красных дьяволов"
Манчестер Юнайтед успешно прекратил поиски правого защитника.
По сообщениям английских СМИ, "красные дьяволы" рассматривают возможность приобретения Йосипа Юрановича.
Хорватский защитник впечатлил боссов манкуанинцев на Мундиале в Катаре.
Юранович рассматривается в качестве подмены для Диогу Далота, который является основным игроком на этой позиции.
Трансферу может также поспособствовать то, что Селтик приобрел на позицию Юрановича игрока сборной Австралии Алистера Джонстона.