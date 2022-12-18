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МЮ может подписать зимой бронзового призера ЧМ-2022

Йосип Юранович может стать игроком "красных дьяволов"
Сегодня, 08:23
Йосип Юранович
Йосип Юранович

Манчестер Юнайтед успешно прекратил поиски правого защитника.

По сообщениям английских СМИ, "красные дьяволы" рассматривают возможность приобретения Йосипа Юрановича.

Хорватский защитник впечатлил боссов манкуанинцев на Мундиале в Катаре.

Юранович рассматривается в качестве подмены для Диогу Далота, который является основным игроком на этой позиции.

Трансферу может также поспособствовать то, что Селтик приобрел на позицию Юрановича игрока сборной Австралии Алистера Джонстона.


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