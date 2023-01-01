Месси подвел итоги 2022 года

Вингер французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги прошедшего года.

Аргентинец отметил, что 2022 год он никогда не забудет.

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"Этот год, который я никогда не забуду, подошел к концу. Наконец-то сбылась мечта, к которой я постоянно шел. Но это ничего не стоило бы, если бы я не мог поделиться успехом с лучшей семьей, друзьями, которые всегда поддерживают меня и не позволяют оставаться на земле каждый раз, когда я падаю.

Добраться туда, где я нахожусь сегодня, было бы невозможно без этой поддержки со стороны людей моей страны, Парижа, Барселоны и многих других городов, откуда я получаю все эти знаки любви.

Надеюсь, что этот год был также отличным для всех. Желаю здоровья и сил, чтобы оставаться счастливыми в 2023 году. Крепко всех обнимаю!", – добавил Месси.

Напомним, что в конце минувшего года Месси выиграл чемпионат мира в Катаре.