Месси и Роналду могут встретиться на поле уже в январе

Первый месяц нового года подарит болельщикам, возможно, последний матч между лучшими игроками эпохи Лионелем Месси и Криштиану Роналду, сообщает журналист Адриен Гренье.

С 15 по 27 января французский чемпионат уйдет на перерыв, поэтому ПСЖ хочет провести товарищеский поединок в Саудовской Аравии.

Соперником французов должна была стать сборная лучших игроков команд Аль-Хиляля и Ан-Насра, а в последний, напомним, как раз перешел Криштиану Роналду, поэтому есть смысл ждать его появления на поле.

К тому же к этому времени Месси должен вернуться в команду, ведь первые матчи ПСЖ после ЧМ-2022 пока аргентинец пропускал, празднуя победу своей страны.