iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси и Роналду могут встретиться на поле уже в январе

Противостояние, за которым мы успели соскучиться.
Сегодня, 14:51
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Getty Images
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Getty Images

Первый месяц нового года подарит болельщикам, возможно, последний матч между лучшими игроками эпохи Лионелем Месси и Криштиану Роналду, сообщает журналист Адриен Гренье.

С 15 по 27 января французский чемпионат уйдет на перерыв, поэтому ПСЖ хочет провести товарищеский поединок в Саудовской Аравии.

Соперником французов должна была стать сборная лучших игроков команд Аль-Хиляля и Ан-Насра, а в последний, напомним, как раз перешел Криштиану Роналду, поэтому есть смысл ждать его появления на поле.

К тому же к этому времени Месси должен вернуться в команду, ведь первые матчи ПСЖ после ЧМ-2022 пока аргентинец пропускал, празднуя победу своей страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду

Статьи по теме

Мбаппе - лучший игрок по версии читателей Marca Мбаппе - лучший игрок по версии читателей Marca
Зеедорф прокомментировал переход Роналду в Ан-Наср Зеедорф прокомментировал переход Роналду в Ан-Наср
Эффект Роналду: социальные сети Ан-Насра разрываются от наплыва фанатов португальца Эффект Роналду: социальные сети Ан-Насра разрываются от наплыва фанатов португальца
Провал Роналду, публикации Ломаченко и махинации Ювентуса: главные разочарования 2022 года Провал Роналду, публикации Ломаченко и махинации Ювентуса: главные разочарования 2022 года
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Кевин Хертер и Зак Лавин возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Кевин Хертер и Зак Лавин возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Фанаты Реала разочарованы женой Лунина за мэм с Месси
просмотров

Последние новости

Европа17:08
Эспаньол разошлся миром с Барселоной в матче с двумя красными
Европа17:05
Лидс подпишет еще одного защитника из РБ Зальбцург
Европа16:36
Манчестер Юнайтед минимально одолел Вулвз благодаря голу Рэшфорда
Европа16:21
Миколенко - в старте на поединок с Манчестер Сити
Другие15:58
Верняев прокомментировал новогодний обстрел Украины
Формула 115:49
Топ-5 моментов сезона-2022 по версии Autosport
Европа15:25
МЮ ведет переговоры с одним из лидеров сборной Марокко
Европа14:57
Мбаппе - лучший игрок по версии читателей Marca
Футбол14:51
Месси и Роналду могут встретиться на поле уже в январе
Ралли14:27
Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK