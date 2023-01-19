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Футбол

Судей обяжут объяснять решения VAR

Систему сначала протестируют на клубном чемпионате мира.
Сегодня, 14:08
Главный судья Роберт Джонс / Getty Images
Главный судья Роберт Джонс / Getty Images

Международный совет футбола(IFAB) решил протестировать систему, при которой судьям придется объяснять решения VAR зрителям, сообщает Sky Sports.

Это стало результат целого ряда скандалов, связанных с решениями VAR, включая и те, что произошли на чемпионате мира.

Планируется, что после того, как судьи вынесут свой вердикт, главный арбитр должен будет включить микрофон и объяснить зрителям решение. При этом переговоры судей останутся конфиденциальными.

Главной проблемой пока остается вопрос языка. Сейчас идут обсуждения по поводу того, на каком языке судья должен объяснять решение и каким образом будет осуществляться перевод в реальном времени.

Систему протестируют на ближайшем клубном чемпионате мира, если она окажется эффективной, ее введут во все турниры под эгидой FIFA.

Напомним, что клубный чемпионат мира начнется в Марокко 1 февраля.

 

 

 


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